Konya’da kırtasiyeye silahlı saldırı! Şüpheliler yakalandı
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Konya’nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi’nde sabah erken saatlerde yaşanan silahlı saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, adliye karşısında bulunan bir iş merkezi içerisindeki kırtasiye dükkânı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE 3 KURŞUN TESPİT EDİLDİ
Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, kırtasiyeye 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi. Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin olmaması faciayı önledi.
ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI!
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Kaçmaya çalışan 3 zanlı, Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, saldırının sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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