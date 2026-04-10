GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,613 TL
EURO
52,036 TL
STERLİN
59,964 TL
GRAM
6.828 TL
ÇEYREK
11.605 TL
YARIM
23.169 TL
CUMHURİYET
45.873 TL
KONYA Haberleri

Konya’da yetişiyor! Kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Kulu ilçesinde alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkan pelemir bitkisi, 2026 üretim sezonunda da yakından izleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, yaklaşık 20 bin dekar alanda sözleşmeli olarak ekimi yapılan pelemir tarlalarında düzenli saha kontrolleri gerçekleştiriyor.

PELEMİRDE GELİŞİM MEVSİM NORMALLERİNDE

Yapılan incelemelerde, bu yıl ekimi gerçekleştirilen pelemir bitkisinin çıkışlarını tamamladığı ve gelişim sürecinin mevsim normallerine uygun şekilde ilerlediği tespit edildi. Teknik personeller, bitkinin sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi için üreticilere gerekli bilgilendirmeleri de sahada yapıyor.

STRATEJİK KULLANIM ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kıraç, kurak ve erozyona açık arazilerde kolaylıkla yetişebilen pelemir bitkisi, çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle biyodizel ve jet yakıtı üretiminde değerlendirilen pelemir, aynı zamanda gıda ve sağlık sektöründe de önemli bir hammadde olarak öne çıkıyor.

NADAS ALANLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜM

Uzmanlar, pelemir üretiminin yaygınlaşmasının nadas alanlarının değerlendirilmesi ve alternatif ürün deseninin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bölge çiftçisine ekonomik katkı sağlaması beklenen pelemir, sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda stratejik bir ürün olarak değerlendiriliyor.

(Cumali Özer) 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
