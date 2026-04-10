Konya’da yetişiyor! Kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor

Konya'nın Kulu ilçesinde alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkan pelemir bitkisi, 2026 üretim sezonunda da yakından izleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, yaklaşık 20 bin dekar alanda sözleşmeli olarak ekimi yapılan pelemir tarlalarında düzenli saha kontrolleri gerçekleştiriyor.

PELEMİRDE GELİŞİM MEVSİM NORMALLERİNDE

Yapılan incelemelerde, bu yıl ekimi gerçekleştirilen pelemir bitkisinin çıkışlarını tamamladığı ve gelişim sürecinin mevsim normallerine uygun şekilde ilerlediği tespit edildi. Teknik personeller, bitkinin sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi için üreticilere gerekli bilgilendirmeleri de sahada yapıyor.

STRATEJİK KULLANIM ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kıraç, kurak ve erozyona açık arazilerde kolaylıkla yetişebilen pelemir bitkisi, çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle biyodizel ve jet yakıtı üretiminde değerlendirilen pelemir, aynı zamanda gıda ve sağlık sektöründe de önemli bir hammadde olarak öne çıkıyor.

NADAS ALANLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜM

Uzmanlar, pelemir üretiminin yaygınlaşmasının nadas alanlarının değerlendirilmesi ve alternatif ürün deseninin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bölge çiftçisine ekonomik katkı sağlaması beklenen pelemir, sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda stratejik bir ürün olarak değerlendiriliyor.

(Cumali Özer)