Konya’daki üniversite duyurdu! Yeni bölüm açılacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin mevcut durumu ve gelecek projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

5 bin 22 lisans ve 2 bin 74 lisansüstü öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 384 öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çelik, üniversitenin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

TARIM VE SU YÖNETİMİNDE YENİ BÖLÜM

Rektör Çelik, Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde "Toprak İşleme ve Su Yönetimi” bölümünün açılacağını duyurdu. Bu adımın hem bugün hem de gelecek açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, tarım sektöründe yaşanan dönüşümün bu alanı daha da kritik hale getirdiğini söyledi. Gençlere de çağrıda bulunan Çelik, bu alana ilgi duyan öğrencilerin yeni açılacak bölümü tercih etmelerinin önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

TEKNOFEST BAŞARISI VE YENİ PROJELER

Üniversitenin teknoloji alanındaki başarılarına da değinen Çelik, TEKNOFEST 2025'ten 12 ödülle döndüklerini ve bu başarıya Konya'da ulaşan tek üniversite olduklarını ifade etti. Bu başarıyı artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Çelik, yeni projeler üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

YAZILIM VE BİLGİ İŞLEM YATIRIMLARI

Kendi yazılımlarını geliştirdiklerini vurgulayan Çelik, özellikle bilgi işlem alanında önemli bir bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Üniversitenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Çelik, bu yatırımların hem eğitim kalitesine hem de bilimsel üretime katkı sağlayacağını ifade etti.

(Meltem Aslan)