GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,613 TL
EURO
52,036 TL
STERLİN
59,964 TL
GRAM
6.828 TL
ÇEYREK
11.605 TL
YARIM
23.169 TL
CUMHURİYET
45.873 TL
KONYA Haberleri

Konya'daki üniversite duyurdu! Yeni bölüm açılacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki üniversite duyurdu! Yeni bölüm açılacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin mevcut durumu ve gelecek projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

5 bin 22 lisans ve 2 bin 74 lisansüstü öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 384 öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çelik, üniversitenin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

TARIM VE SU YÖNETİMİNDE YENİ BÖLÜM

Rektör Çelik, Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde "Toprak İşleme ve Su Yönetimi” bölümünün açılacağını duyurdu. Bu adımın hem bugün hem de gelecek açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, tarım sektöründe yaşanan dönüşümün bu alanı daha da kritik hale getirdiğini söyledi. Gençlere de çağrıda bulunan Çelik, bu alana ilgi duyan öğrencilerin yeni açılacak bölümü tercih etmelerinin önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

TEKNOFEST BAŞARISI VE YENİ PROJELER

Üniversitenin teknoloji alanındaki başarılarına da değinen Çelik, TEKNOFEST 2025'ten 12 ödülle döndüklerini ve bu başarıya Konya'da ulaşan tek üniversite olduklarını ifade etti. Bu başarıyı artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Çelik, yeni projeler üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

YAZILIM VE BİLGİ İŞLEM YATIRIMLARI

Kendi yazılımlarını geliştirdiklerini vurgulayan Çelik, özellikle bilgi işlem alanında önemli bir bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Üniversitenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Çelik, bu yatırımların hem eğitim kalitesine hem de bilimsel üretime katkı sağlayacağını ifade etti.

(Meltem Aslan)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
