Konya’dan “Filistin’deki idam kararına karşı susmuyoruz’’ çağrısı!

Konya'da sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlar, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geliyor. "Filistin'deki işgalci terörist İsrail'e karşı susmuyoruz” mesajıyla yapılan çağrıda, tüm halk bu anlamlı buluşmaya destek vermeye davet edildi.

CUMA NAMAZI SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Yapılan duyuruya göre etkinlik, 10 Nisan Cuma günü Cuma namazının ardından Konya Kapu Camii Batı kapısı şadırvan tarafında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, yapılacak basın açıklamasıyla hem Türkiye'ye hem de dünyaya güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor. Aynı anda 81 ilde düzenlenecek eş zamanlı etkinliklerle Filistin'de yaşananların unutulmaması amaçlanıyor.

"SESSİZ KALMA, İNSANLIK İÇİN SES OL”

Organizatörler, Filistin'de yaşananların yalnızca bölgesel bir mesele değil, insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir durum olduğunu vurguluyor. Açıklamada,

"Zulme karşı ortak bir ses oluşturmak amacıyla Şehrimizi bir araya gelmeye davet ediyoruz. "Filistin'deki işgalci törörist israil'e karşı Susmuyoruz” mesajıyla herkesi bu çağrıya destek olmaya davet ediyoruz.



10 Nisan Cuma günü Cuma namazı çıkışında Konya Kapu Camii'nde (Batı kapısı şadrıvan tarafında) yapacağımız basın açıklamasıyla sesimizi bütün dünyaya duyurmayı, zulmün ve zalimin karşısında olduğumuzu haykırmayı hedefliyoruz. 81 İl ile aynı anda yapılacak olan bu çağrıya katılarak sen de destek ol. İnsanlık adına sessiz kalma. Zira Filistindeki işgal ve zulüm İnsanlığın ortak vicdanıdır. "12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. Lütfen susmayalım”



Zalim ve işgalci israile karşı tepkinin güçlü bir şekilde ortaya koy ki; Filistin unutulmasın, Kudüs unutulmasın,kamuoyunda farkındalık oluşsun.

Bir sabah gelecek kardan aydınlık…

Unutmuyoruz, unutmayacağız! Gazze ve tüm mazlum coğrafyalar için meydanlardayız! '' ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Haber Merkezi