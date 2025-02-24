Konya son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma verilerini açıkladı.

Konya'da geçen yıl 16 bin 717 kişi evlenirken, kaba evlenme hızı 7,19 olarak kaydedildi. Erkeklerde ortalama evlenme yaşı 26,8, kadınlarda ise 24,6 olarak belirlendi.

BOŞANMALARDA SON 4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Konya, 2024 yılında 5 bin 379 boşanma ile son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Yıllara göre artış gösteren boşanma oranları dikkat çekerken, özellikle kısa süreli evliliklerdeki boşanmalar öne çıktı.

2024 yılında boşanan çiftlerden 313'ü, evliliklerinin bir yılını dahi doldurmadan ayrıldı. Bir yılını tamamlayan ancak kısa sürede sonlanan evliliklerde ise 559 boşanma yaşandı. 2 yıl süren evliliklerde 367, 3 yıl süren evliliklerde ise 315 boşanma kaydedildi.

Daha uzun süreli evliliklerde de boşanma oranları yüksek seyretti. 6-10 yıl süren evliliklerde bin 44, 11-15 yıl süren evliliklerde 752 ve 16 yıl ve daha uzun süren evliliklerde ise bin 506 boşanma gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Konya'da boşanma oranları her yıl artış gösterirken, bilinmeyen sebeplerle boşanan çiftlerin sayısı 2 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi