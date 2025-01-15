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Konya’ya AKOM’dan UYARI! Sağanak ve kar yağışı geliyor!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’ya AKOM’dan UYARI! Sağanak ve kar yağışı geliyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda sağanak ve kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, Konya genelinde aralıklı sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, yüksek kesimlerde hafif kar yağışının da görülebileceği ifade edildi.

METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya'nın 10 ilçesine sağanak yağış geliyor! Hazır olun: 24 saat sürecek!

Ayrıca gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve sis olaylarının yaşanabileceği vurgulandı.

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Sağanak Yağış ve Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve sis olayları yaşanabilir. Lütfen hava koşullarına uygun önlemler alarak dikkatli ve tedbirli olunuz!''

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