Meram’da yaz sezonu açılıyor

Meram Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanlarda başlattığı kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi göstermesi beklenen yeşil alanlar, yapılan titiz çalışmalar sayesinde yaz aylarına hazır hale getirildi.

Meram'ın doğal güzellikleri yaz mevsiminin renkleriyle yeniden buluşmaya hazırlanırken Meram Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda yaptığı kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarında sona geldi. Park ve yeşil alanları görsel açıdan zenginleştirmek için fidan ve çiçek ekimlerini tamamlayıp budama ve çim biçme çalışmalarına hız veren belediye, bu alanların vatandaşlara daha konforlu ve huzurlu hizmet verebilmesi amacıyla gerekli tadilat işlemlerini de gerçekleştiriyor.

YAPILAN HER ÇALIŞMA İLE MERAM'IN ‘YEŞİL' KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında parkların çimleri düzenli olarak biçilirken, ağaçlar ve üzüm bağları özenle budanıyor. Ekipler, hem estetik görünümü artırmak hem de bitkilerin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra kameriyeler, oturma alanları ve çocuk oyun gruplarında bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmesi hedefleniyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sadece mevcut alanların bakımını yapmakla kalmıyor; aynı zamanda yeni çiçek ve ağaç dikimleriyle ilçenin yeşil dokusunu daha da güçlendiriyor.

HER ŞEY ÇOCUKLAR VE AİLELER YEŞİL ALANLARDA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRSİN DİYE

Mevsime uygun bitki türleri toprakla buluşturulurken, mevcut bitkilerin de düzenli bakımları yapılarak uzun ömürlü olmaları sağlanıyor. Öte yandan piknik alanları ve yürüyüş güzergâhlarında da temizlik ve düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yaz aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği dinlenme ve sosyalleşme alanları olan parklar, yapılan bu çalışmalarla daha estetik, daha güvenli ve daha kullanışlı hale getiriliyor. Özellikle ailelerin ve çocukların keyifle vakit geçirdiği Dutlu Millet Bahçesi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda gerçekleştirilen çalışmalar, tüm misafirlerden beğeni topluyor.

BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ: "MERAM'IN YEŞİL KİMLİĞİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Meram'ın yeşil dokusunun ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Meram, yeşiliyle anılan, doğasıyla öne çıkan bir ilçe. Bu özelliğini korumak ve daha da güçlendirmek bizim en önemli sorumluluklarımız arasında. Yaz sezonu öncesinde parklarımızda, bahçelerimizde ve tüm yeşil alanlarımızda yoğun bir mesai harcıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin temiz, düzenli ve huzurlu ortamlarda vakit geçirebilmelerini sağlamak” dedi. Yeşilin korunmasının sadece bugünü değil ilçenin geleceğini de ilgilendirdiğini belirten Başkan Kavuş, "Meram'ın yeşil kalmaya devam etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Doğamıza sahip çıkarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Meram bırakmak istiyoruz. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı. ,

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu