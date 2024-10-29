Şevki Yılmaz ANMEG’i ziyaret etti

Şevki Yılmaz, ANMEG VAKFI’nı ziyaret etti. Medyanın Toplumun bilgi ve haber alma ihtiyacını gidermede önemli bir yeri olduğunu söyleyen Yılmaz, sosyal medyanın pervasız yayınlarının onulmaz yaralar açtığını söyledi.
Eski milletvekili ve eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz ANMEG VAKFI'nı ziyaret ederek vakfa ait medya kuruluşları hakkında bilgi aldı.
ANMEG VAKFI Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Türkiye'nin ilk medya vakfında hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.
Özer, "Bizim görevimiz açıkça duyurmaktır mealindeki ayetin manasına uygun yayınlar yapmanın gayreti içerisindeyiz. İşimizin zor olduğunun bilincindeyiz. Zor ama önemli bir görev ifa ediyoruz” dedi.
Şevki Yılmaz'da, Kontv öncülüğünde vakıf çatısı altında yapılan hizmetleri beğenerek takip ettiklerini kaydetti.
Kontv'nin milli ve manevi değerlerimizin kalesi olduğunu ifade eden Yılmaz, medyanın toplumun şekillenmesindeki önemine değindi.
Yılmaz;
"Özellikle sosyal medyaya dikkat etmek gerekir. Sosyal medya toplum ve aile sağlığını ciddi manada tehdit ediyor. Önlem alınması gerekir. Bu konuda geleneksel medyaya da görev düşüyor. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor” dedi.
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