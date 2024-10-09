Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz AK Partiye geçti.
Bugün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye geçen Yılmaz'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Mehmet Ali Yılmaz kimdir?
Mehmet Ali Yılmaz, 1978'de Yalıhüyük'te doğdu. İlk ve ortaöğreniminin ardından işletme bölümünde lisans eğitimi aldı.Yılmaz, birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği başta olmak üzere değişik kademelerde görev aldı. Saraciye alanında (Çanta, kemer, cüzdan) üretim ve toptan satış üzerine İstanbul'da firması bulunan Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kaynak: Haber Merkezi