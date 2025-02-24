BEYAZ SHOW yeniden başlıyor! Beyaz Show ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Şu sıralar O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda Beyaz Show'un ekranlara döneceğini duyurmuştu.

Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak?

2018 yılından beri yayınlanmayan efsane programın yeni sezonda izleyiciyle buluşması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, programın çekimleri yaz aylarında başlayacak ve eylül ayında ekranlarda olacak.

Beyaz Show Gerçekten Başlayacak mı?

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini vermek için biraz daha bekliyoruz" ifadelerini kullanarak programın kesin dönüş yapacağını ima etti.

Yeni Sezonda Neler Değişecek?

Beyaz Show'un yeni sezonuyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Ece Erken'in paylaştığı bilgilere göre, Beyazıt Öztürk yaz aylarında çekimlere başlayacak ve program eylül ayında yayınlanacak. Yeni sezon için 12 veya 13 bölümlük bir anlaşma yapıldığı ve tüm bölümlerin banttan yayınlanacağı belirtildi. Bu da programın canlı olmayacağını şimdiden kesinleştiriyor.

Neden Ara Verilmişti?

Beyaz Show, 6 Aralık 1996'da Kanal D'de yayın hayatına başlamış ve 22 sezon boyunca izleyicilerle buluşmuştu. Ancak program, 4 Mayıs 2018'de sezon finali yaptıktan sonra bir daha ekranlara gelmedi. Uzun süren bu aranın ardından Beyaz Show'un geri dönüşü, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Beyaz Show'un yeni sezonuyla ilgili daha fazla detay geldikçe paylaşacağız. Bekleyiş sona ermek üzere!

Kaynak: Haber Merkezi