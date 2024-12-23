Tarihte bugün ne oldu? 23 Aralık’ta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler...

Bugün neler oldu?
1872 – İstanbul'da Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.
1930 - Menemen'deki ayaklanmada, yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet karşıtlarınca öldürüldü. Aynı olayda Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki de öldürüldü.
1930 - Türkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi.
1931 - Romancı Mehmet Rauf hayatını kaybetti.
1947 - Bell Laboratuvarları, ilk kez transistörü dünyaya tanıttı.
1954 - İnsandan insana ilk böbrek nakli, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde gerçekleştirildi. Dr. Joseph Murray ve Dr. J. Hartwell Harrison ikiz kardeşlerin birinden diğerine böbreğini nakletmişlerdi.
1959 - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demet Akbağ dünyaya geldi.
1963 - Kanlı Noel olayları: Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak yazılan katliamın üzerinden 58 yıl geçerken, saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı. Olaylar sonucu, küçük köylerdeki Türkler daha büyük köylere göçe başladı.
1972 - Nikaragua'nın Başkenti Managua'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1973 - Fas'ta yolcu uçağı düştü: 106 kişi öldü.
1979 - Türk Hava Yolları'nın Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü; 39 kişi öldü.
1986 - Geliştirilmiş kompozit malzemelerden yapılmış Voyager adlı uçak, Dünya etrafındaki turunu, durmaksızın ve yakıt ikmali yapmaksızın tamamladı.
1989 - Romanya'nın devrik Başkanı Nicolae Ceauşescu ve karısı Elena, ülkeden kaçmaya çalışırlarken yakalandılar.
1990 - Yugoslavya'nın üç Cumhuriyetinden biri olan Slovenya'da referandum yapıldı; halk bağımsızlık kararı aldı.
1995 - Hindistan'ın Dabwali kentinde, yıl sonu partisi sırasında çıkan yangında 170'i çocuk 540 kişi öldü.
2002 - İran'ın Ardestan kenti yakınında Trabzon aktarmalı Ukrayna uçağı düştü. Uçaktaki Ukraynalı ve Rus 46 bilim insanı öldü.
2004 - Macquarie Adasında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2011 - Siyasetçi Aydın Menderes hayatını kaybetti. (Adnan Menderes'in oğlu)
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi