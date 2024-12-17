Tarihte bugün neler yaşandı? 17 Aralık günü dünyada ve Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeler

Tarihte 17 Aralık günü, dünya genelinde ve Türkiye’de pek çok önemli tarihi, kültürel ve toplumsal olayın yaşandığı bir gündür. Peki 17 Aralık’ta hangi önemli gelişmeler gerçekleşti? İşte bu özel tarihte meydana gelen bazı önemli olaylar ve detaylar...

Tarihte bugün ne oldu? 1273- Mevlana Celaleddin-i Rumi vefat etti. 1399- Avrupa'ya Moğol istilası başladı. 1777- Fransa, Amerika'nın bağımsızlığını kabul etti. 1830- Güney Amerikalı direnişçi Simon Bolivar hayatını kaybetti. 1903- Wright kardeşler ilk uçuşu gerçekleştirdi. 1908- İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı. 1918- Fransız askerleri denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi. 1926- Uşak Şeker Fabrikası açıldı. 1930- Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti. 1934- Kasım 1934 tarihli kanun ile "Kemal" öz adlı Türkiye Cumhurbaşkanı'na verilen "Atatürk" soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair kanun, TBMM'de kabul edildi. 1997- İsmail Alptekin başkanlığında Fazilet Partisi kuruldu. 2004- AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı. 2004- Irak'ın Musul kenti yakınlarında uğradıkları silahlı saldırı sonucu 5 Türk güvenlik görevlisi şehit oldu. 2009- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen Ali Taygun vefat etti. 2016- Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan özel halk otobüsüne yönelik bombalı araç saldırısında 14 asker şehit oldu, 48'i asker 56 kişi yaralandı. 2016- Dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. 2017- İsrail polisi eşliğindeki 104 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. 2019- Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" adı verildi. 2022- Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu. 2023- ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'te yaşanan son yıllardaki en güçlü patlamanın, Dünya'daki radyo sinyallerini geçici olarak devre dışı bıraktığını duyurdu. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Tarihte bugün neler yaşandı?

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