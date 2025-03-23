Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kimdir? Sinem Dedetaş kaç yaşında, nereli?
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanının kim olacağı merak edilmeye başlandı. CHP kulislerinde, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın adı öne çıkıyor. Mühendislik eğitimiyle siyasete adım atan ve Şehir Hatları ile Üsküdar’daki projeleriyle dikkat çeken, ayrıca İmamoğlu ile yakın işbirliği yapan Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı Sinem Dedetaş’ın başarı hikâyesini inceledik. İşte Sinem Dedetaş hakkında merak edilenler...
SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?
Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiş, gemi inşaatı yüksek mühendisi ve siyasetçidir. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde tamamlayan Dedetaş, yüksek lisansını da aynı üniversitenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında yapmıştır.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yarışan Sinem Dedetaş, oyların %49,9'unu alarak Üsküdar Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.
14 Mayıs 1981 doğumlu Sinem Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.
GENEL MÜDÜR OLARAK ATANDI!
2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Dedetaş, genel seçimlerde milletvekili aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi.
2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yapan Dedetaş, 2019'da İBB iştirak şirketlerinden Şehit Hatları genel müdürü olarak atandı.
Aralık 2023'e kadar sürdürdüğü görevini, 31 Mart 2024 yerel seçiminde CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı olarak aday oldu. Seçimde oyların %49,92'sini alarak belediye başkanı seçilmiştir.
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