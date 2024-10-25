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Konya’da nöbetçi eczane listesi güncellendi!

Konya’da nöbetçi eczane listesi güncellendi!
Konya’da yaşayanlar için önemli bir duyuru! 25 Ekim için nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczanelerin telefon ve adres bilgileri…

Konya Eczacı Odası 25 Ekim 2024 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Kent sakinleri acil ilaç ihtiyaçları durumunda bu liste sayesinde en yakın nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilecekler.

Sağlık her zaman önemli

Beklenmedik durumlarda ihtiyaç duyulan ilaçlara ulaşabilmek sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir.

Konya Eczacı Odası vatandaşların bu konudaki hassasiyetini göz önünde bulundurarak nöbetçi eczane listesini düzenli olarak güncellemektedir.

Konya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın 25 Ekim 2024 tarihi için güncellenen nöbetçi eczane listesini takip etmeleri ve ihtiyaç durumunda bu listeden faydalanmaları önerilir. Sağlıklı günler dileriz.

                İşte Konya 25 Ekim Cuma günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ATABAY

Şems-i tebrizi mahallesi şerafettin caddesi no:94a karatay

(konya hospital hastanesi karşısı, merkez imam hatip lisesi yanı)

350 41 40

Selçuklu

TUĞÇE BELVİRANLI

Hacıkaymak mahallesi hazerifen ahmet sokak no:7a selçuklu

(64 nolu sağlık ocağı karşısı)

236 44 22

Meram- Selçuklu

SARPAY

Alavardı mahallesi bozdağlı sokak no:14a meram

(fatih cd.yol üzerinde 25 nolu sağlık ocağı karşısı)

324 06 00

Meram

İZİ

Alavardı mahallesi çamlık sokak no:6c meram

(nar gross market arkası-yaka parkı arkası)

324 33 39

Karatay

CUMHUR

Hacıveyiszade mahallesi farabi sokak no:54e karatay

(21 nolu işgalaman sağlık ocağı karşısı)

355 55 57

Meram-Selçuklu

ZÜLAL

Yenişehir mahallesi şehit göksel doğan cd. No:21c meram

(meram belediyesi arkası temaşehir sitesi altı)

502 45 59

Meram- Karatay

ÖZEN

Sahibata mahallesi hal sokak no:2d meram

(kızılay hastanesi karşısı)

352 27 26

Selçuklu

İPEK

Mehmet akif mahallesi seferhisar caddesi no:33a selçuklu

(özalkent numune hastanesi karşısı)

246 46 51

Selçuklu

MÜGE

Dumlupınar mahallesi lale caddesi 5ı selçuklu

(selçuklu ikiz kuleler arkası, eski selçuklu belediyesi binası)

353 61 10

Selçuklu

GÜLDEN

Yazır mahallesi şehit erkan özbalcı sokak no:18a selçuklu

(yazır mahallesi muhtarlığı arkası, ikonia sitesi karşısı)

265 15 10

Selçuklu

ESEN

Kosova mahallesi şerbetciler sokak no: 8a selçuklu

(özel farabi hastanesi yanı)

261 14 53

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Nöbetçi eczane

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