Konya’da nöbetçi eczane listesi güncellendi!

Konya Eczacı Odası 25 Ekim 2024 tarihi için nöbetçi eczane listesini güncelledi. Kent sakinleri acil ilaç ihtiyaçları durumunda bu liste sayesinde en yakın nöbetçi eczaneye kolaylıkla ulaşabilecekler.
Sağlık her zaman önemli
Beklenmedik durumlarda ihtiyaç duyulan ilaçlara ulaşabilmek sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir.
Konya Eczacı Odası vatandaşların bu konudaki hassasiyetini göz önünde bulundurarak nöbetçi eczane listesini düzenli olarak güncellemektedir.
Konya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın 25 Ekim 2024 tarihi için güncellenen nöbetçi eczane listesini takip etmeleri ve ihtiyaç durumunda bu listeden faydalanmaları önerilir. Sağlıklı günler dileriz.
İşte Konya 25 Ekim Cuma günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
ATABAY
|
Şems-i tebrizi mahallesi şerafettin caddesi no:94a karatay
(konya hospital hastanesi karşısı, merkez imam hatip lisesi yanı)
|
350 41 40
|
Selçuklu
|
TUĞÇE BELVİRANLI
|
Hacıkaymak mahallesi hazerifen ahmet sokak no:7a selçuklu
(64 nolu sağlık ocağı karşısı)
|
236 44 22
|
Meram- Selçuklu
|
SARPAY
|
Alavardı mahallesi bozdağlı sokak no:14a meram
(fatih cd.yol üzerinde 25 nolu sağlık ocağı karşısı)
|
324 06 00
|
Meram
|
İZİ
|
Alavardı mahallesi çamlık sokak no:6c meram
(nar gross market arkası-yaka parkı arkası)
|
324 33 39
|
Karatay
|
CUMHUR
|
Hacıveyiszade mahallesi farabi sokak no:54e karatay
(21 nolu işgalaman sağlık ocağı karşısı)
|
355 55 57
|
Meram-Selçuklu
|
ZÜLAL
|
Yenişehir mahallesi şehit göksel doğan cd. No:21c meram
(meram belediyesi arkası temaşehir sitesi altı)
|
502 45 59
|
Meram- Karatay
|
ÖZEN
|
Sahibata mahallesi hal sokak no:2d meram
(kızılay hastanesi karşısı)
|
352 27 26
|
Selçuklu
|
İPEK
|
Mehmet akif mahallesi seferhisar caddesi no:33a selçuklu
(özalkent numune hastanesi karşısı)
|
246 46 51
|
Selçuklu
|
MÜGE
|
Dumlupınar mahallesi lale caddesi 5ı selçuklu
(selçuklu ikiz kuleler arkası, eski selçuklu belediyesi binası)
|
353 61 10
|
Selçuklu
|
GÜLDEN
|
Yazır mahallesi şehit erkan özbalcı sokak no:18a selçuklu
(yazır mahallesi muhtarlığı arkası, ikonia sitesi karşısı)
|
265 15 10
|
Selçuklu
|
ESEN
|
Kosova mahallesi şerbetciler sokak no: 8a selçuklu
(özel farabi hastanesi yanı)
|
261 14 53
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi