Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular

Son dönemde CHP’nin ortaya koyduğu tutumu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turpun büyüğü heybede“ sözünü tekrar hatırlattı. Erdoğan, “Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar“ dedi.

Ankara'da siyaset arenası hareketli...

Programlarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada parti grubuna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gündeme yönelik önemli mesajlar verdi.

CHP'YE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi arasında son dönemde CHP'ye yönelik söylemler de vardı.

"TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE DEDİK DİYE PANİKLEDİLER"

Geçtiğimiz günlerde söylediği "Turpun büyüğü heybede" sözünü tekrar hatırlatan Erdoğan, "Bunu dedik diye panik oldular, yargı mensuplarını tehdide başladılar." ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIZ"

Muhalefetin içinde bulunduğu durumun Türkiye'ye zarar verdiğini de söyleyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini bizim kapatmamız gerekiyor." diye konuştu.

"KUMPAS VE YOLSUZLUK VAKALARI BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları söyledi:

İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, ne hazırlık en zihniyet itibarıyla bizimle yarışacak sıklette değildir. Siyasi kariyerleri dışında gözleri hiçbir şey görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. bir başka gerçek şudur; hemen her gün patlak veren kumpas, yolsuzluk, taciz vakaları buz dağının sadece görünen kısmını temsil etmektedir.

"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

Ama ne yapsalar boş. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Turpların büyükleri heybede. Bunu dedik diye panik oldular, çünkü durumlarını çok iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarını ve ailelerini tehdide başladılar. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi nice yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp da siyasetten ümitlerini kesmesine, farklı odaklara bel bağlamasına müsaade etmeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini bizim kapatmamız gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi