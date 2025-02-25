Antalyaspor 1-2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ: Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Türkiye Kupası D Grubu 3. haftada Beşiktaş, Antalyaspor’u ağırladı. siyah beyazlı takım sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıkma şansı yakaladı.
Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.00'te başlayan mücadelede siyah-beyazlılar, eksik kadrosuna rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye Kupası D Grubu 3. haftada Beşiktaş ile Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda maça çıktı.
Beşiktaş saha Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş, ilk olarak Keny Arroyo'nun attığı golle 1-0'lık üstünlük sağladı. Ardından 64. dakikada Deni Milosevic skoru eşitledi.
Yine 64. dakikada Rafa Silva sahaya çıkarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirmesini sağladı. Bu galibiyetle Beşiktaş, çeyrek final vizesini almayı başardı.
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