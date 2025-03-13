Dünyanın gözü de kulağı da Konya şehrinde!

Bisiklet yarışlarında dünyanın bir numaralı yönetim organı olan Union Cycliste Internationale (UCI), dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi için Konya'yı seçti. Mevlana şehri, medeniyetler diyarı Konya, 14-16 Mart tarihleri arasında, 40'ın üzerinde ülkeyi ve 450'nin üzerinde sporcuyu misafir edecek.
Konya Veledromu'nda büyük heyecan
Türkiye'nin ilk Olimpik pisti olarak 2022 yılında hizmete açılan Konya Velodromu, Dünya Şampiyonası'ndan sonra en büyük organizasyon olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bisiklet dünyasının kalbi Mevlana şehrinde atacak.
Herkesin gözü Konya'da
Konya, bisiklet camiasının merkezinde olacak. Organizasyon; hem kadınlar hem de erkekler pist bisikletinde dünyanın en başarılı sporcularını burada buluşturacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyona ilgi büyük.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”