Dünyanın gözü de kulağı da Konya şehrinde!

Bisiklet yarışlarında dünyanın bir numaralı yönetim organı olan Union Cycliste Internationale (UCI), dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi için Konya'yı seçti. Mevlana şehri, medeniyetler diyarı Konya, 14-16 Mart tarihleri arasında, 40'ın üzerinde ülkeyi ve 450'nin üzerinde sporcuyu misafir edecek.

Konya Veledromu'nda büyük heyecan

Türkiye'nin ilk Olimpik pisti olarak 2022 yılında hizmete açılan Konya Velodromu, Dünya Şampiyonası'ndan sonra en büyük organizasyon olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bisiklet dünyasının kalbi Mevlana şehrinde atacak.

Herkesin gözü Konya'da

Konya, bisiklet camiasının merkezinde olacak. Organizasyon; hem kadınlar hem de erkekler pist bisikletinde dünyanın en başarılı sporcularını burada buluşturacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyona ilgi büyük.

Kaynak: Haber Merkezi