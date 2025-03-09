Eyüpspor 2- 1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig 27. hafta mücadelesi 9 Mart 2025 Pazar günü (bugün) Eyüpspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak. Saat 16:00’da başlayan bu kritik karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkarken, bu mücadele Süper Lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. İşte Eyüpspor - Konyaspor karşılaşmasından önemli dakikalar..

Tümosan Konyaspor, Süper Lig Lig'in 27. haftasında İstanbul deplasmanında Eyüpspor'un konuğu oluyor. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 9 Mart Pazar günü (bugün) İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu maçı Karaoğlan yönetecek Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Melih Aldemir ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. Konyaspor'da tek eksik Tümosan Konyaspor'da kart cezalısı olan ön libero Marko Jevtovic haricinde bir eksik bulunmuyor. Ev sahibi Eyüpspor'da ise sağ bek Léo Dubois, ön libero Taşkın İlter, Melih Kabasakal, merkez orta saha Fredrik Midtsjø, sağ kanat Sinan Gümüş ve on numara Recep Niyaz sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Öte yandan kart cezalısı olan sol bek Caner Erkin de bu maçta takımını yalnız bırakacak. İLK 11'LER Eyüpspor: Özer, Meraş, Santos, Kayan, Yalçın, Vezo, Ampem, Bingöl, Akbaba, Mor, Mame Konyaspor: Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Pedrinho, Erdoğan, Prip, Guilherme, Ndao, Ülgün, İbrahimoğlu, Kramer TÜMOSAN Konyaspor- Eyüpspor CANLI ANLATIM TÜMOSAN Konyaspor- Eyüpspor karşılaşmasından önemli dakikalar; Maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı. Maça başlayan taraf Eyüpspor. 4' Mame Thiam şutunu çekiyor ancak isabet yok. Eyüp Stadyumu Stadı'nda yan hakemin ofsayt bayrağı havada. Bayrak, Deplasman Takımıdan Yusuf Erdoğan için kalkıyor. 15' Gol! Eyüp Stadyumu stadında takımını penaltı golü ile öne geçiren oyuncu Emre Akbaba. Durum şimdi 1-0. 23' Eyüpspor takımında sarı kart gören oyuncu Emre Mor. 28' Prince Ampem yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda. 28' Müsabaka kaldığı yerden devam edecek. 33' Rakip sahada gol arayan takım Konyaspor. Adil Demirbağ kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Eyüp Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor. 45'+1 1. Devre sonuna eklenen süre 3 dakika. 45' +4 Sarı Kart! Oğulcan Ulgun gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Konyaspor takımının sonraki maçında Oğulcan Ulgun oynamayacak. TÜMOSAN Konyaspor 0 - 1 Eyüpspor (İLK YARI SONUCU) TÜMOSAN Konyaspor 1 - 2 Eyüpspor (İKİNCİ YARI) 46' Konyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Muhammet Tunahan Taşçı, çıkan oyuncu Louka Prip. 46' Eyüpspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Prince Ampem, giren oyuncu Umut Bozok. 49' Sarı kart! Robin Yalçın maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor . 50' Konyaspor hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Muhammet Tunahan Taşçı. Top savunmadan dönüyor. 54' Eyüp Stadyumu Stadı'nda Eyüpspor atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Ruben Vezo. 55' Eyüpspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor. 58' 1:1 Gol! Konyaspor beraberlik golünü bulan takım. Eyüp Stadyumu Stadı'nda golü atan oyuncu Muhammet Tunahan Taşçı. 1-1. 69' Oyuncu değişikliği! Recep Ucar oyuncu değişikliğine gidiyor. Eyüp Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Morten Bjorlo, çıkan oyuncu Oğulcan Ulgun. 69' Oyuncu değişikliği. Yusuf Erdoğan sahadan çıkan oyuncu, Danijel Aleksic maça dahil olan oyuncu. 74' Korner kazanan takım Konyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Haubert Sitya Guilherme. 74' Konyaspor takımında Melih Ibrahimoglu çektiği şutta kaleyi bulamıyor. 76' 2:1 Gol! 2-1 . Umut Bozok takımını öne geçiren golü atıyor. 76' Goldeki asistin sahibi Emre Mor. 78' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Pedro Santos, oyuna giren oyuncu Umut Nayir. 85' Oyuncu değişikliği! Eyüp Stadyumu stadında oynanan maçta Konyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Hamidou Keyta, sahayı terk eden oyuncu Melih Ibrahimoglu. 87' Eyüpspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Halil Akbunar, çıkan oyuncu Emre Akbaba. 90' +1 2. Devre sonuna eklenen süre 6 dakika. 90' +2 Eyüpspor takımında Mame Thiam sarı kart ile cezalandırıldı. 90' +4 Sarı kart gören oyuncu Umut Bozok 90' +5 Konyaspor hücumunda kafa vuruşu ile golü arayan oyuncu Blaz Kramer. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor. 90' +7 Eyüpspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Tayfur Bingöl, giren oyuncu Hamza Akman. 90' +7 Eyüpspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Tayfur Bingöl, giren oyuncu Hamza Akman. TÜMOSAN Konyaspor 1 - 2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU) Kaynak: Haber Merkezi

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