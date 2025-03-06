Fenerbahçe-Rangers Maçının Hakemi Alejandro Hernandez Kimdir? İstatistikleri Neler?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici mücadelede düdüğü çalacak hakem ise İspanyol Alejandro Hernandez oldu. Maçın hakemiyle ilgili futbolseverler, “Alejandro Hernandez kimdir?“ ve “İstatistikleri neler?“ gibi soruları merak ediyor.

La Liga'da önemli deneyime sahip olan Hernandez, sert kararları ve profesyonelliğiyle tanınıyor. Avrupa futbolunun en bilinen hakemlerinden biri olarak, önceki yıllarda birçok yüksek profilli maçı yönetmiş olan Hernandez'in kariyeri, başarıları ve hakemlik geçmişi futbol dünyasında dikkatle takip ediliyor. Fenerbahçe - Rangers karşılaşması öncesi, İspanyol hakemin maçlara olan etkisi ve yönetim tarzı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ KİMDİR?

Alejandro Hernandez, 10 Kasım 1982 tarihinde İspanya'da doğmuş tecrübeli bir futbol hakemidir. 2012 yılında La Liga'da maç yönetmeye başlamış, 2014 yılında ise FIFA kokartı alarak uluslararası karşılaşmalarda görev yapmaya hak kazanmıştır.

İspanyol hakem, sert kararları ve disiplinli yönetim tarzı ile tanınır. Özellikle El Clásico gibi yüksek tempolu maçlarda verdiği kararlarla gündeme gelmiştir. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası gibi organizasyonlarda da birçok önemli mücadelede düdük çalmıştır.

6 Mart 2025'te oynanacak Fenerbahçe - Rangers UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu maçında da düdük çalacak olan Hernández'in yönettiği maçlar ve istatistikleri dikkat çekiyor.

ALEJANDRO HERNANDEZ İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Alejandro Hernandez, kariyeri boyunca 439 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda dikkat çeken istatistikleri şu şekilde:

Yönettiği toplam maç sayısı: 439

Göstermiş olduğu sarı kart: 2.425

Gösterdiği kırmızı kart: 158

Çaldığı penaltı düdüğü: 123

Hakemlik kariyerinde ortalama maç başına 5.5 sarı kart ve 0.35 kırmızı kart gösteren Hernández, sert ve disiplinli yönetimiyle tanınmaktadır. Özellikle büyük maçlarda kritik kararlar vermesiyle dikkat çeken hakemler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi