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Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi kim? Espen Eskas istatistikleri

Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi kim? Espen Eskas istatistikleri
Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe-Rangers maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Yapılan açıklamaların ardından Espen Eskas istatistikleri merak konusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında 13 Mart Perşembe günü Fenerbahçe-Rangers karşılaşması yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu akşamki karşılaşmasında Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki kritik mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

ESPEN ESKAS İSTATİSTİKLERİ NASIL?
24 Haziran 1988 doğumlu Norveçli hakem Espen Eskas, hakemlik kariyerine 2005 yılında başladı. Kariyerinde hem yerel hem de uluslararası arenada dikkat çeken performanslar sergileyen Espen Eskas, 2017 yılında FIFA kokartı aldıktan sonra Avrupa'nın çeşitli liglerinde ve turnuvalarında düdük çalmaya başladı.

ESPEN ESKAS İSTATİSTİKLERİ
Hakemlik kariyerinde şu ana kadar 322 maçta görev alan Eskas, bu maçlarda toplam 898 sarı kart ve 11 kırmızı kart gösterdi. Maç başına ortalama 2.79 sarı kart çıkaran hakem, oyunun kontrolünü elinde tutma konusunda oldukça dengeli bir profil çizmeyi başardı. Kırmızı kart oranı ise maç başına 0.03, yani çok sert müdahalelerde bile doğrudan oyuncu atma konusunda temkinli bir tutum sergiliyor.

Turnuvalardaki Performansı

UEFA Şampiyonlar Ligi: 4 maç yönetti, maç başına ortalama 4.25 sarı kart ve 0.25 kırmızı kart gösterdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi: 1 maç yönetti ve 6 sarı kart çıkardı.

UEFA Uluslar Ligi: 2 maç yönetti, maç başına 4 sarı kart ve 0.5 kırmızı kart ortalamasına sahip.

Norveç Eliteserien: 12 maç yönetti, maç başına ortalama 3 sarı kart çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi

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