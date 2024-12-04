Konyaspor 9 golle turladı!

Anadolu Kartalı'nın golleri yağmur gibi geldi. Müsabakanın 7. dakikasında Louka Prip'in asistinde Blaz Kramer, 11. dakikada yine Prip'in asistinde Melih Bostan, 34. dakikada Louka Prip kendi sürüklediği pozisyonda, 41. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun asistine Tunahan Taşçı ve 45+1. dakikada Melih Bostan'ın asist de Kramer'den geldi. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla sona ererken, 6. golü ise Aleksic'in asistinde Melih Bostan kaydetti. 76. dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Aleksic skoru 7-0'a getirdi. 84. dakikada Aleksic'in pasında topla buluşan Melih Bostan topu yeniden ağlarla buluşturarak skoru 8-0'a getirdi. Melih Bostan'ın pasında Melih İbrahimoğlu maçın 9-0'lık skorunu atadı.
Kaynak: Haber Merkezi