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Konyaspor’un kupa maçı programı belli oldu

Konyaspor’un kupa maçı programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinden duyuruldu. Buna göre Konyaspor, Kepezspor ile 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden duyuruldu.

3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak mücadelelerin programı şöyle:

3 Aralık Salı
13.00 Iğdır FK-Muşspor
13.30 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
15.30 Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor
20.30 Samsunspor-52 Orduspor

4 Aralık Çarşamba
13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor
13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor
13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Adana 01 FK
13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK
13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor
13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928
13.30 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor
13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK
13.30 İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol
13.30 Menemen FK-Elazığspor
13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer
13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK
15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü
18.00 Konyaspor-Kepezspor
20.30 Bursaspor-Vanspor

5 Aralık Perşembe
13.00 Ümraniyespor-Isparta 32 Spor
13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor
15.30 Hatayspor-Osmaniyespor
18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor
20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor

Kaynak: İHA

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