Meram Belediyespor’dan bir uluslararası başarı daha
- Güncelleme Tarihi:
Meram Belediyespor’un başarılı taekwondocusu Melek Yağmur Ergün, Antalya’da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. Melek Yağmur Ergün, 60 ülkeden yaklaşık 3000 sporcunun mücadele ettiği prestijli turnuvada Yıldız Bayanlar’da üçüncü oldu.
Meram Belediyesporlu Melek Yağmur Ergün, 8 Şubat'ta Antalya'da başlayan 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı.
Melek Yağmur Ergün, 60 ülkeden yaklaşık 3000 sporcunun mücadele ettiği prestijli turnuvada Yıldız Bayanlar kategorisi 55 kg'da birbirinden zorlu rakiplerini geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Melek Yağmur Ergün turnuva üçüncüsü oldu!
Uluslararası arenada ülkemizi ve kulübünü başarıyla temsil eden genç sporcu, gösterdiği üstün performansla büyük alkış aldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi büyük ve önemli bir turnuvada elde ettiği başarıdan dolayı Melek Yağmur Ergün'ü ve antrenörlerini tebrik etti.
Yağmur'un aldığı başarıyla, kulübün başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Alınan her başarı ile Meram gençliğine duyduğumuz güven her geçen gün artıyor. Sporcumuzun bu başarısı, kulübümüzün tüm branşlardaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Ne kadar gurur duysak azdır. Bu vesile ile Yağmur kızımızı tebrik ediyor, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”