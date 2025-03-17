Milli maç: Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak ve bu maçlar, Türkiye’nin A Ligi’ne yükselme hedefi açısından kritik bir öneme sahip. İlk karşılaşma 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00’de İstanbul’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele Ay-Yıldızlılar'ın A Ligi'ne yükselme hedefi için büyük önem taşıyor.
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Heyecan verici karşılaşma, A Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor.
Futbolseverler Türkiye'nin Macaristan karşısındaki ilk maçını merakla beklerken maçın tarihini ve saatini öğrenmek isteyenler için detaylı bilgiler paylaşıldı.
TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı ilk play-off maçı 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.
Milli maç futbolseverler tarafından sabırsızlıkla beklenirken milli takımımızın mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
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