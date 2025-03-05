Türkiye - Meksika Maçı Ne Zaman? İşte Milli Takımın Maç Takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın Meksika ile oynayacağı özel maçın detaylarını açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında düzenlenecek bu karşılaşma, ABD'de gerçekleştirilecek özel turnuvanın bir parçası olacak.

Türkiye - Meksika Maçı Ne Zaman Oynanacak?

A Milli Takım, 10 Haziran 2025 Salı günü Meksika ile hazırlık maçında karşılaşacak. TSİ 03.30'da başlayacak mücadele, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill şehrinde bulunan Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

Bu karşılaşma, millilerin ABD kampındaki iki hazırlık maçından biri olacak. Türkiye'nin diğer rakibi ve maç tarihi ise ilerleyen günlerde TFF tarafından duyurulacak.

Türkiye ve Meksika İlk Kez Karşı Karşıya Geliyor

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Meksika ile karşılaşacak. Daha önce farklı yaş gruplarında mücadele eden iki ülke, A Milli seviyede ise ilk kez özel bir maçta kozlarını paylaşacak.

Türkiye'nin ABD kampında gerçekleştireceği diğer hazırlık maçının detayları da önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi