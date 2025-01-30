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Roblox ne zaman açılacak, açıldı mı? Roblox bugün açılır mı 2025? Roblox son durum 30 Ocak 2025

Roblox ne zaman açılacak, açıldı mı? Roblox bugün açılır mı 2025? Roblox son durum 30 Ocak 2025
Roblox’a erişim sorunu, dünya genelindeki oyuncular arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Türkiye başta olmak üzere birçok bölgede platforma giriş yapılamıyor. “Roblox ne zaman açılacak?“ ve “29 Ocak 2025’te Roblox açılacak mı?“ gibi sorular sosyal medya ve oyun forumlarında sıklıkla gündeme geliyor.

Dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan Roblox, yaşadığı erişim sorunuyla gündemdeki yerini almışken, oyuncular platformun ne zaman tekrar aktif olacağına dair net bir bilgi arayışında. Peki, Roblox'taki erişim engeline dair son durum nedir? Roblox bugün açılacak mı? 29 Ocak 2025 itibarıyla Roblox erişim engelinde son durum nedir?

Roblox ne zaman açılacak?

Türkiye'deki kullanıcılar, 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox'a erişimin engellendiğini bildirdi. Ancak, platformun yeniden açılacağı tarihe dair şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox açılacak mı?

Roblox'a erişim engelinin başlangıcında Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı etkili olmuştu. Bu durum, Türkiye'deki kullanıcıları doğrudan etkilemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'a ilişkin yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, her iki platformla da iletişimde olduklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Mahkeme kararlarıyla kapatıldılar. BTK'nın yetki alanına girmeyen konular. Mahkeme kararıyla kapatıldıkları için yeniden açılmaları için mahkeme kararı gereklidir. Bu süreçte mahkeme kararlarına yönelik düzeltme çalışmaları sürüyor. İlgili düzeltmeler yapıldığında, tekrar mahkemeye başvurulup açılmaları mümkün olabilir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Roblox #Roblox açılacak mı

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