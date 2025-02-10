Deha 19. bölüm yayınlandı mı? Deha son bölüm linki
- Güncelleme Tarihi:
Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Deha 19. bölüm full HD izle ve Deha full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Deha 19. bölüm tek parça izle ve Deha full HD bölüm izle diye araştırıyor. Deha son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizde…
Deha dizisi izlemek isteyen seyirciler, Deha full HD bölüm izle ve Deha tek parça izle diye araştırıyorlar.
Deha 19. bölüm full HD izleme linki! Deha full HD bölüm izle ve Deha 19. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 19. bölüm tek parça izle!
Deha son bölüm neler oldu?
Deha'nın 19. bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Devran ve Kuduz'un nefes kesen kavgası, yeni bölüme olan merakı artırırken Devran'ın kurtarıcısı İmre oluyor.
Kuduz ile Devran arasındaki kavganın nedeni akıllarda soru işareti bırakıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”