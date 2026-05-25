2026 Çorum’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Çorum Merkez Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçesi Kurban Bayram Namazı saati

Çorum'da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Çorum'da kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.49'da eda edilecek.
Çorum İlçelerinde Kurban Bayram Namazı Saatleri
Çorum Merkez: 05.49
Alaca: 05.50
Bayat: 05.51
Boğazkale: 05.51
Dodurga: 05.49
İskilip: 05.50
Kargı: 05.49
Laçin: 05.49
Mecitözü: 05.48
Oğuzlar: 05.49
Ortaköy: 05.48
Osmancık: 05.49
Sungurlu: 05.52
Uğurludağ: 05.51