Edip Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçiren Edip Akbayram yoğun bakımda tedavi altına alındı. Peki Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram Nereli?

Edip Akbayram Kimdir, Kaç Yaşında?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Edip Akbayram, 75 yaşında sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Usta sanatçının sağlık durumu hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Çorum doğumlu olan Akbayram, müzik kariyerinde derin izler bırakarak Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline geldi.

Edip Akbayram'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Hayranlarının endişeli bekleyişi sürerken, sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ve hayranları, usta sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor.

Edip Akbayram Kaç Yaşında?

Edip Akbayram, 1940 yılında Çorum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1970'li yıllarda başlayan sanatçı, özellikle 1980'lerde çıkardığı "Benim Şarkılarım” albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, "Aldırma Gönül” ve "Adiloş Bebe” gibi unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.

Edip Akbayram'ın Özel Hayatı

1979 yılında Ayten Akbayram ile hayatını birleştiren sanatçı, Türkü ve Ozan adında iki çocuk sahibidir. Ailesi, sanatçının yoğun bakım sürecinde yanında olup sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Edip Akbayram Alevi mi?

Sanatçı, Alevi kültürüne olan yakınlığıyla ilgili sıkça sorularla karşılaşmıştır. Ancak bu konuyla ilgili, "Ben Alevi değilim, defterimde Sünni yazıyor.” diyerek açıklamada bulunmuştur. Hürriyet'e verdiği bir röportajda, hayat felsefesini şu şekilde dile getirmiştir:

"Lisede müziğe başladığımda, ‘Eline, beline, diline sahip ol' cümlesiyle tanıştım. Bu Alevilerin felsefesiymiş. Bu söz beni çok etkiledi. Bir başka cümle daha buldum: ‘Benim kabem insandır.' İşte bu felsefeler benim hayatımı şekillendirdi.”

Edip Akbayram, tüm Türkiye'ye hitap eden bir sanatçı olarak, şarkılarında insana ve insanlığa duyduğu sevgiyi her daim vurgulamıştır.

EDİP AKBAYRAM ŞARKILARI

Mayıs (2012)

Söyleyemediklerim (2008)

Dün ve Bugün 3 (2005)

Dün ve Bugün 2 (2004)

33'üncü (2002)

Selam Olsun (2001)

İlk Günkü Gibi (1999)

Dün ve Bugün (1998)

Yıllar (1997)

Güzel Günler Göreceğiz (1996)

Türküler Yanmaz (1994)

Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993)

Unutamadıklarım (1992)

Hava Nasıl Oralarda? (1991)

Senden Haber Yok (1991)

Şahdamar (1990)

Özgürlük (1988)

Yeni Gelen Güne Türkü (1986)

Dostlar 1985 (1985)

Dostlar 1984 (1984)

Nice Yıllara Gülüm (1982)

Nedir Ne Değildir? (1977)

Edip Akbayram (1974)

45'likleri

Kendim Ettim Kendim Buldum - Çiçeklerin Dili (Siyah Örümcekler) (1970)

Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna (1972)

Anam Ağlar Başucumda Oturur - Sev Beni Beni

Deniz Üstü Köpürür - Dumanli Dumanli Oy Bizim Eller (1973)

Değmen benim Gamlı Yaslı Gönlüme - Yakar İnceden İnceden

İnce İnce Bir Kar Yağar - Dağlar Dağladı Beni (1974)

Garip - Kaşların Karasına

Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri - Gam Üstüne Gam Yapılır (1975)

Mehmet Emmi - Affetmem Seni (1976)

Zalim Zalim - Kahpe Felek

Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı (1977)

Analara Kıymayın Efendiler - Adiloş Bebe (1978)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Gidenlerin Türküsü (1979)

Bugün Bizde Bayram Var - Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu (1981)

Kaynak: Haber Merkezi