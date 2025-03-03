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İnci Taneleri Candan kimdir?

İnci Taneleri Candan kimdir?

İnci Taneleri dizisinde yeni bir karakter girmek üzere… Adı: Ferda… Peki Ferda karakteri kimdir? İşte yaşananlar…

İnci Taneleri dizisinde en çok merak edilen soru geçen bölümlerde yanıtını bulmuştu. Azem'in karısının katili küçük bir çocuk çıkmıştı.

Azem'in anlattığına göre, eşi Hande ile ayrı olduğu bir dönemde başka bir kadınla ilişki yaşamıştı. Adı Ayşegül olan bu kadın, yıllar sonra ortaya çıkmış ve çocuğun Azem'den olduğunu söylemişti.

Ayşegül bir gün, yanında çocuğu ile birlikte Azem'in evinin kapısına dayanıyor. Ayşegül, evde Azem'i bulamıyor ancak Hande ile karşılaşıyor. Ayşegül ile Hande bir tartışmanın içine giriyor. Küçük çocuk da "Dokunma anneme” deyip Hande'yi itiyor. Ve Hande merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor.

İşte bu çocuk yıllar içinde büyüdü. Şimdi de adım adım İnci Taneleri dizisinde yeni bir karakter olarak yer alacak. Çocuğun adı Ferda…

Ferda, İnci Taneleri iki farklı yerden diziye girecek. İlkinde Ayşegül, yıllar sonra Azem'i bulup çocuğu ile tanışmasını istiyor. Diğer

taraftan Cihan ve Nehir, annelerini öldüren aynı zamanda kardeşleri olan bu kişiyi bulmak istiyor. Akıllarında intikam almak var.

Ferda'nın kim olduğunu ileriki bölümlerde daha iyi anlayacağız. Annesiyle pek görüşmeyen Ferda'nın sorunlu bir kişi olduğunu anlıyoruz. Zaten Ayşegül de Azem'den "Oğlunun sana ihtiyacı var” diyor. Anlaşılan diziye sorunlu bir karakter giriş yapacak.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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