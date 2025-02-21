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Karamanlılar dikkat! Bu mahallelerde elektrik kesilecek | 21 Şubat Karaman elektrik kesintisi

Karamanlılar dikkat! Bu mahallelerde elektrik kesilecek | 21 Şubat Karaman elektrik kesintisi
MEDAŞ Karaman’daki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte sokak sokak Karaman’da elektrik kesintisi yaşanılacak bölgeler listesi..

MEDAŞ Karaman'ın belirli ilçelerindeki bazı mahallelerde yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde elektrik kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu. 

Buna göre 21 Şubat (Bugün) tarihinde Karaman'ın merkez dahil bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, "Karaman'ın hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, Karaman'da elektrik ne zaman kesilecek?” gibi soruları internette araştırıyor.

İşte 21 Şubat Karaman elektrik kesinti listesi:

BAŞYAYLA

21.02.2025 15:00 - 21.02.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
KARAMAN BAŞYAYLA BÜYÜKKARAPINAR KÖYÜ BÜYÜKKARAPINAR KümeEvleri
 
 
MERKEZ
 
21.02.2025 09:00 - 21.02.2025 11:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
 
KARAMAN MERKEZ BÖLÜKYAZI KÖYÜ BÖLÜKYAZI KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ ÇAKIRBAĞ KÖYÜ ÇAKIRBAĞ KümeEvleri
KARAMAN MERKEZ ÇİĞDEMLİ KÖYÜ ÇİĞDEMLİ KümeEvleri
 
21.02.2025 14:00 - 21.02.2025 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
KARAMAN MERKEZ YAZILI KÖYÜ YAZILI KümeEvleri
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Karaman #MEDAŞ #Karaman 21 Şubat elektrik kesinti listesi

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