Sabah namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan sabah namazı, günün ilk ibadetidir. Peki, sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte adım adım sabah namazı rehberi…

Sabah namazı, İslam'da günlük beş vakit namazın ilkidir ve günün bereketle başlamasına vesile olur.

Farz ve sünnet olmak üzere iki bölümden oluşan sabah namazı, belirli bir vakitte kılınır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar için bu ibadetin nasıl yapılacağını öğrenmek önemlidir.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı toplamda 4 rekattan oluşur:

• 2 Rekat Sünnet: Peygamber Efendimizin (sav) sürekli kıldığı ve önemle tavsiye ettiği sünnettir.

• 2 Rekat Farz: Sabah namazının farz kısmı olup kılınması zorunludur.

Sabah namazı hangi vakitlerde kılınır?

Sabah namazı, imsak vaktinden güneşin doğuşuna kadar olan süre içinde kılınabilir. Ancak, vakti kaçırmamak için güneş doğmadan önce kılmak gerekir.

Sabah namazı nasıl kılınır?

1. 2 Rekat Sünnetin Kılınışı:

1. Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.”

2. Tekbir: Eller kaldırılarak "Allahü Ekber” denir.

3. Fatiha ve Sure: Fatiha Suresi okunur, ardından bir kısa sure veya ayet okunur.

4. Rükû ve Secde: Rükûya eğilinir, ardından secde yapılır. Bu iki rekât aynı şekilde tamamlanır.

2 Rekat farzın kılınışı:

Farz namaz, sünnetle aynı şekilde kılınır ancak niyet, "sabah namazının farzını kılmaya” şeklinde yapılır.

Sabah namazının nemi

Sabah namazı, Müslümanların ruhsal dinginlik kazanmasına ve güne huzurlu başlamasına vesile olur. Kur'an-ı Kerim'de sabah namazının önemine şu şekilde değinilir:

"Sabah Kur'an'ını (namazını) kıl; çünkü sabah namazı şahitlidir.” (İsra Suresi, 78. Ayet)

Sabah namazı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda ruhu arındıran ve güne bereketle başlamayı sağlayan bir fırsattır. Siz de sabah namazını düzenli bir şekilde kılarak manevi huzuru yakalayabilirsiniz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi