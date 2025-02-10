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SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU HABERLERİ: Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

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SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU HABERLERİ: Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta etkili olan sisli hava, hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Ankara'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte Ankara'nın 5 günlük hava durumu.

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Ankara, Konya, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat için tarih verildi! Bu tarihte kar yağacak!

12 Şubat Çarşamba

Ankara Hava Durumu | Ankara'da Kar Nerede Var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Çankaya hava durumu, Keçiören hava durumu, Sincan hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer görülen kar yağışı bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Ankara'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 10-14 Şubat arası Ankara, Çankaya, Keçiören, Sincan, Mamak ve diğer ilçelerin hava durumu.

13 Şubat Perşembe

Ankara Hava Durumu | Ankara'da Kar Olan İlçeler?

Ankara, hafta boyunca sisli havanın etkisi altında kalırken, hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor. 11 Şubat Salı günü Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Sincan, Mamak,  Altındağ ve diğer ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışı, 12 Şubat Çarşamba günü ise tüm ilçelerde etkisini artıracak.

Ankara Hava Durumu | Ankara'da Sis Var Mı?

Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta sonu da sis bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü Ankara merkezde sisli hava etkisini sürdürecek. Sürücülere, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Kar yağışının tüm ilçelerde etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının da düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte oluşabilecek buzlanmalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

 Yarın için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

12 Şubat 2025 Çarşamba Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

13 Şubat 2025 Perşembe Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°

14 Şubat 2025 Cuma Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 6°

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi

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