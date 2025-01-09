Tüylerinizi ürpertecek en iyi korku filmleri

Korku severler buraya! Sinema tarihinin unutulmaz korku filmlerini sizin için derledik. Bu liste sizi hem gerilim dolu anlara sürükleyecek hem de geceleri uykusuz bırakacak!

Korku filmleri, izleyiciyi tedirgin eden atmosferi, sürpriz sahneleri ve psikolojik gerilimiyle her zaman sinema dünyasının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sinema tarihinde, etkileyici hikayeleri ve ustaca çekimleriyle hafızalara kazınmış birçok korku filmi bulunuyor. İşte izlerken tüylerinizi diken diken edecek en iyi 10 korku filmi! Klasiklerden vazgeçemeyenler için 1. The Exorcist (1973): Şeytan çıkarma temasıyla korku sinemasında çığır açan bir yapım. 2. Halloween (1978): Michael Myers'ın maskesi ve ürkütücü hikayesiyle kült bir seri başlatan film. 3. Psycho (1960): Alfred Hitchcock'un unutulmaz eseri; Bates Motel ve duştaki o sahne! Modern korkunun öncüleri 4. The Conjuring (2013): Gerçek hayattan alınan olaylarla daha da korkutucu hale gelen bir hikaye. 5. Hereditary (2018): Aile dramını korku ile harmanlayan psikolojik bir başyapıt. 6. Get Out (2017): Irkçılık teması üzerinden gerilimi ustalıkla işleyen modern bir klasik. Yabancı korku sineması ve özgün hikayeler 7. Ringu (1998): Japon sinemasından çıkan bu yapım, "Halka” serisinin orijinalidir. 8. Rec (2007): İspanyol korku sinemasının zirvesi; found footage türünün en iyilerinden biri. 9. The Babadook (2014): Avustralya yapımı, hem duygusal hem de korkutucu bir hikaye. Son Dönemin Parlayan Yıldızları 10. A Quiet Place (2018): Sessizlikle gelen gerilim! Hayatta kalmak için tek kural: Sessiz kalmak. Korku filmleri yalnızca korkutmaz, aynı zamanda etkileyici hikayeler ve görsel şölenler sunar. Bu liste, her korku severin mutlaka göz atması gereken filmlerle dolu. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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