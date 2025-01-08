XRP ve Solana! 2024’te En Çok Kazandırma Potansiyeli Olan 2 Altcoin

Bitcoin (BTC), 2024 yılında kripto para piyasasındaki hakimiyetini sürdürerek 100 bin doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. ABD seçimleri sonrası iyimserlikle beslenen bu büyük yükseliş kripto para piyasasına dönük umutları artırdı. Uzmanlar umutların arttığı bu dönemde özellikle iki altcoin'e dikkat çekiyor.

XRP: Hukuki Belirsizlik Sona Eriyor

XRP, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava nedeniyle uzun süredir baskı altındaydı. Ancak, Ripple lehine gelişen hukuki süreç ve ABD'deki yeni ddeki yeni düzenlemeler bu belirsizliği azaltabilir. Donald Trump yönetiminin kripto paralara daha dostane bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Trump'ın SEC başkanı olarak Paul Atkins'i aday göstermesi dikkat çekiyor. Atkins'in bu davayı sonlandırma veya uzlaşma sağlama olasılığı piyasa katılımcılarında heyecan yaratıyor. Özellikle XRP tabanlı bir borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanması durumunda kurumsal yatırımcı ilgisinin artması bekleniyor.

Ripple'ın yeni bir stablecoin geliştirme çalışması da XRP'nin geleceği için umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Teknik göstergeler ise XRP'nin fiyatının yıl içinde 5 dolara kadar çıkabileceğine işaret ediyor. Bu durum, XRP'nin 202 için daha fazla ilgi çekmesini sağlayabilir.

Solana: Spot ETF Umudu ve Güçlenen Ekosistem

Solana (SOL), 2025 yılında kripto para piyasasındaki yükselişine devam edebilir. Solana tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) piyasaya sunulması altcoin'e yönelik kurumsal ilgiyi artırabilir. Tarihsel olarak bu tür yatırımlar fiyatlarda büyük yükselişlere neden olmuştur.

Solana geliştirici ekosistemi 2024 yılında Ethereum'u geride bırakacak şekilde hızlı bir artış gösterdi. Electric Capital verilerine göre Solana'da yıllık bazda yüzde 83 büyüyen geliştirici topluluğu, ağı daha güçlü hale getirdi. Ağın bu büyümeye dayalı olarak günlük işlem hacmi ve ücret gelirlerinde Ethereum'u geride bıraktığı görüldü.

Ayrıca Solana tabanlı mizah temalı kripto paralar bireysel yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Bu durum, ağın daha geniş bir piyasa kitlesine ulaşma potansiyelini güçlendiriyor. Solana'nın teknik ve piyasa göstergeleri altcoin'de yıl içinde önemli fiyat yükselişlerini işaret ediyor.

XRP ve Solana, Bitcoin'in yanında 2025'te kripto para piyasasının dikkat çeken isimleri olmaya aday. Elbetteki söz konusu bu altcoin'lerin geleceği piyasanın genel eğilimine bağlı kalmaya devam edecek.

Kaynak: Bülten