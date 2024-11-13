Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den ABD basınına tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD basınının Azerbaycan konusunda yaptığı bazı haberlere tepki göstererek, “Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülkesinin sahte haberler yapan basını bizi petrol ülkesi şeklinde adlandırıyor. Kendilerine bakmaları iyi olacaktır“ dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) dünya liderlerine hitap etti.

Bakü'de düzenlenen konferansın Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nin (WLCAS) açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın stratejik konumuna dikkat çekti.

"Azerbaycan, Avrasya'nın enerji ve ulaşım haritalarını yeniden şekillendiriyor”

Aliyev, Azerbaycan'ın kuzey, güney, batı ve doğunun buluştuğu bir kavşakta yer aldığını vurgulayarak, ülkesinin başlattığı projelerin Avrasya'nın enerji ve ulaşım ağlarını dönüştürdüğünü belirtti. Ermenistan'ın 30 yıl süren işgaline rağmen güçlü bir devlet inşa ettiklerini hatırlatan Aliyev, 4 yıl önce 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferle topraklarını geri aldıklarını ifade etti.

"COP29 ile küresel işbirliği güçlendireceğiz”

COP29 dönem başkanı olarak, Azerbaycan'ın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü görevi üstlenebileceğini ifade eden Aliyev, Azerbaycan'ın kültürler arası diyaloğu teşvik eden bir ülke olduğunu vurguladı. Bu kapsamda iklim konusunda küresel iş birliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Aliyev, yenilenebilir enerji alanında özellikle son yıllarda önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Karadeniz-Hazar Enerji Masası adı verilen projeyle, Avrupa'ya yeşil enerji ihraç etmeyi hedeflediklerini söyleyen Aliyev, projenin başlangıç kapasitesinin 4 gigavat olarak planlandığını açıkladı.

"Azerbaycan sadece petrol ülkesi olarak görülmemeli”

Bakü'nün dünyanın ilk endüstriyel petrol kuyusuna sahip olduğunu hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'ın yalnızca petrol ile anılmasının adil olmadığını belirtti. Azerbaycan'ın küresel petrol üretiminde yüzde 0,7'lik bir payı olduğuna dikkat çeken Aliyev, basında yer alan "petrol ülkesi" vurgularının önyargılı ve eksik bilgiye dayandığını ifade etti.

Batılı medyaya tepki

Aliyev, COP29'a ev sahipliği yapmalarının ardından bazı Batılı medya kuruluşlarının Azerbaycan'a karşı dezenformasyon yaydığını belirtti. Bu eleştirilerin asılsız olduğunu savunan Aliyev, "Bakü'de yılda 250 günden fazla güneşli gün yaşanıyor. Ancak bizi petrol sahibi olduğumuz için suçlamak, Azerbaycan'ın yalnızca bir yönünü görmek demektir," dedi.

"Azerbaycan'a hoş geldiniz"

Aliyev, bazı Batılı ülkelerde COP29'u boykot etme çağrıları yapılmasına karşın, 169 ülkeden 72 bin kişinin konferansa kayıt yaptırdığını ve 80 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığını belirterek konuşmasını "Azerbaycan'a hoş geldiniz” diyerek sonlandırdı.

Kaynak: AA