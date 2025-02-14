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Brent petrolün varili 75 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 75 dolardan işlem görüyor
Dün 75,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.03 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak 75 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD mallarına gümrük vergisi uygulayan ülkelere yeni tarifeler getirilmesine ilişkin talimat vermesi etkili oldu.

Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere yönelik kapsamlı bir plan geliştirilmesine ilişkin başkanlık kararını imzalamasının ardından dün açıklamalarda bulundu. Ticarette adaleti sağlamak için karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

Karşılıklı tarifelerle ilgili çalışmaların 1 Nisan'a kadar tamamlanması beklenirken, uzmanlar, kapsamlı gümrük vergisi uygulamalarının uzun vadede küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşına yol açabileceğini ve bunun da petrol fiyatlarını yükseltebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşması ve Rusya'nın ham petrol üretiminin arttığına işaret eden veriler fiyatların daha fazla yükselmesinin önüne geçiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından, ABD yetkililerine Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlamaları talimatını verdiğini açıkladı.

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına neden olabileceğini ve bunun küresel enerji arzını artırarak petrol fiyatlarını baskılayabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Rusya'nın ham petrol üretimi geçen ay hafif bir artış gösterdi. ABD'nin yeni yaptırımlar getirmesine rağmen bu kısıtlamaları aşmanın yolları bulunursa Rus petrol ihracatının sürdürülebileceği belirtiliyor. Bu durum piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Uzmanlar petrol fiyatlarının gelecek dönemde siyasi gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyir izlemeye devam edebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,60 doların direnç, 74 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

  • #Petrol

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