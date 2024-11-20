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Brezilya G20 Dönem Başkanlığı’nı Güney Afrika’ya devretti

Brezilya G20 Dönem Başkanlığı’nı Güney Afrika’ya devretti
Brezilya, G20 Dönem Başkanlığı’nı Güney Afrika’ya devretti.

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dönem Başkanlığı'nı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya devretti. Lula da Silva, zirvenin kapanışındaki konuşmasında, Brezilya'nın zirvedeki başarılarından söz etti.

Brezilya lideri Lula da Silva, "Bu yıl Brezilya'nın 15 şehrinde 140'tan fazla toplantı düzenledik. Hemen hemen tüm çalışma gruplarında fikir birliğine vardık. Dünyanın karşı karşıya olduğu derin zorlukların yalnızca yüzeyine dokunduğumuzun farkındayız fakat çok çalışıyoruz” dedi.

Lula da Silva, G20 Dönem Başkanlığı'nı devrettiği Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya başarılar diledi.

Kaynak: DHA

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