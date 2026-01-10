Halep’teki askeri operasyonlar durduruldu

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi. Halep’teki Yasin Hastanesinde mevzilenmiş terör örgütü YPG unsurları, silahları alınarak Tabka kentine gönderilecek.
Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu belirtildi.
Operasyonlar Komutanlığının açıklamasında, ordunun, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına teslim etmeye başlayacağı ve Şeyh Maksud Mahallesi sokaklarından kademeli olarak çekileceği ifade edildi.
Yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, hastaneye sığınan teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullandı.
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Suriye'nin ekonomik başkenti (Halep), YPG'nin günlük tehdidi altındaydı ve ulusal medya, olayları bilgi ve açıklık açısından objektif bir şekilde ele alarak profesyonel bir yol izledi." dedi.
