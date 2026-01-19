İki hızlı tren raydan çıktı: En az 39 ölü!

İspanya, Endülüs bölgesindeki tren faciasıyla sarsıldı.
Olay ülkenin güneyindeki Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana geldi. Malaga'dan Madrid'e giden ve 317 yolcu taşıyan bir hızlı trenin üç vagonu henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden 100 yolculu bir tren de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları devrildi.
Yolcuların, vagon camlarını kırmak ve dışarı çıkmak için acil durum çekiçlerini kullandığı aktarıldı.
Kaynak: AA