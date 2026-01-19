GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

İki hızlı tren raydan çıktı: En az 39 ölü!

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde iki hızlı tren raydan çıktı, bazı vagonlar devrildi. Kazada en az 39 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.

İspanya, Endülüs bölgesindeki tren faciasıyla sarsıldı.

Olay ülkenin güneyindeki Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana geldi. Malaga'dan Madrid'e giden ve 317 yolcu taşıyan bir hızlı trenin üç vagonu henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden 100 yolculu bir tren de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları devrildi.

Yolcuların, vagon camlarını kırmak ve dışarı çıkmak için acil durum çekiçlerini kullandığı aktarıldı. 

Kaynak: AA

