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İşgalci İsrail Kemal Advan Hastanesi’ndeki sağlık personeli bazı hasta ve yaralıları alıkoydu

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İşgalci İsrail Kemal Advan Hastanesi’ndeki sağlık personeli bazı hasta ve yaralıları alıkoydu
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ndeki tüm erkek sağlık personeli ile bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun hastanedeki tüm erkek sağlık personelinin yanı sıra bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin, kadınları da hastanedeki bir odada aç ve susuz bir şekilde alıkoyduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, hastanede çalışan hastaların ve sağlık personelinin korunması için tüm Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlara ve ilgili taraflara acil müdahalede bulunmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

  • #İsrail #Gazze

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