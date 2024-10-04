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İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nde Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerini hedef alması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah'ta ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve bir bölgeyi hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda evlerde yangın çıktı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde birçok bölge ile "Ebu Cezer" ailesine ait evi hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı

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