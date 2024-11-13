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Katil İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli öldürüldü

Katil İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli öldürüldü
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk 10’dan fazla kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu Han Yunus'un güneybatısındaki Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde bazı ürünlerin sergilendiği bir tezgahı hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da bir evi bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 10 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, hayatını kaybedenlerin naaşlarının çevre hastanelere parçalanmış halde geldiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail ordusu, başta Cibaliya olmak üzere farklı bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemeye devam ediyor.

İsrail, gün içerisinde Gazze kentinde gıda yardımı almak için bekleyen çok sayıda Filistinlinin bulunduğu binayı hedef almıştı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı #Gazze #Filistin Devleti

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