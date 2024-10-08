Katil İsrail Lübnan’ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyi ve doğusundaki birçok beldeye ve başkent Beyrut’un Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi; Beyrut Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Tahvita el-Gadir, El-Kefaat ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.
İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı beldelerin yanı sıra ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi, ülkenin doğusundaki Bealbek'in Nebi Şit ve Yunin köyleri başta olmak üzere bazı beldeleri de bombaladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılması çağrısı yapmıştı.
Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etmişti.
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