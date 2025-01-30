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Kayak merkezinde kaos: Tiktok fenomeni paylaştı, 10 bin günübirlik ziyaretçi geldi

Kayak merkezinde kaos: Tiktok fenomeni paylaştı, 10 bin günübirlik ziyaretçi geldi
İtalya’nın popüler kayak merkezlerinden Roccaraso, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından hafta sonu kaosa sürüklendi. TikTok’ta viral olan paylaşımlar, yaklaşık 10 bin günübirlik turistin kasabaya akın etmesine neden oldu.

Olay, Napoli merkezli tur şirketlerinin, sosyal medya fenomeni Rita De Crescenzo'nun paylaşımlarından esinlenerek düşük maliyetli turlar düzenlemesiyle başladı.

Yaklaşık 220 otobüsle Roccaraso'ya gelen ziyaretçiler, kayak kurallarına uymamakla ve çeşitli eşyalarla doğaçlama kızaklar yaparak pistlerde tehlike oluşturmakla suçlandı.

Ayrıca, bazı turistlerin açık alanda mangal yakması ve çöplerini çevreye bırakması da tepkilere neden oldu.

Roccaraso Belediye Başkanı Francesco di Donato, izinsiz otobüslerin kasabaya girişinin büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

Normalde hafta sonları 35 bin ziyaretçi ağırlayan kasabaya, sadece bir günde 10 bin kişinin eklenmesi nedeniyle güvenlik güçleri önlem almak zorunda kaldı. Yerel yönetim, yoğunluğu kontrol altına almak için otobüs girişlerine sınırlama getirdi.

Rezervasyonlar ikiye katlandı

Napoli merkezli Yeşiller Partisi milletvekili Francesco Emilio Borrelli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür kontrolsüz turların hem çevreye zarar verdiğini hem de yerel halkın yaşamını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bazı günübirlik ziyaretçiler ise kendilerine yönelik tepkilerin ayrımcılıkla ilgili olduğunu iddia etti. Ancak Belediye Başkanı di Donato, tepkilerin şehrin kökeniyle ilgisi olmadığını, Roccaraso'nun her zaman turizme açık olduğunu ancak düzenin sağlanması gerektiğini söyledi.

"Kayak merkezimiz, günübirlik gelen on binlerce kişinin yarattığı kaosu kaldırabilecek altyapıya sahip değil" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, önümüzdeki hafta sonu için yapılan tur rezervasyonlarının iki katına çıkması nedeniyle ek güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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