Kızını 3 yaşına kadar çekmecede saklayan anne 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Birleşik Krallık’ta bir kadın, kızını yaklaşık üç yıl boyunca bir çekmecede sakladığı için 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğun ciddi fiziksel ve zihinsel gelişim geriliği yaşadığı, kötü hijyen ve yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumunun tehlikeye girdiği belirtildi.
Olay, annenin erkek arkadaşı tarafından çocuğun bulunmasıyla ortaya çıktı. Cheshire'daki evde bulunan çocuk, bulunduğunda, saçları keçeleşmiş ve vücudunda döküntüler vardı. Anne, bebeği kendi kardeşlerinden ve evde kalan erkek arkadaşından da gizledi. Çocuğu, annenin erkek arkadaşı tesadüfen buldu. Tuvalete gitmek için eve döndüğünde duyduğu ses üzerine odalardan birini kontrol etti ve bebeği gördü. Sağlık yetkilileri, çocuğun aşırı kötü koşullarda tutulduğunu ve doğumundan itibaren dış dünyadan tamamen izole edildiğini açıkladı.
Sosyal hizmet görevlisi mahkemede yaptığı açıklamada, "Anne bebeği çekmecede tuttuğunu gayet normal bir şekilde söyledi. Hiç duygu göstermemesi ve durumu önemsememesi beni şok etti. Muhtemelen annesinden başka gördüğü tek yüz bendim" ifadelerini kullandı.
Anne, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve zorunlu psikolojik tedaviye tabi tutulacak. Çocuk, devlet koruması altına alındı ve tedavi sürecine başlandı.
TOPLUMDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Olay, İngiltere'de büyük etki yaratarak çocuk koruma yasalarının daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiği yönünde çağrılara neden oldu. Uzmanlar, böyle trajik durumların önüne geçmek için toplumda çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.
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