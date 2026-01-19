GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Siyasi tarihin en ilginç vaati: “Eğer başbakan olursam size eş bulacağım’’

Siyasi tarihin en ilginç vaati: “Eğer başbakan olursam size eş bulacağım’’
Tayland’da doğum oranlarının düşmesiyle siyasetçiler yeni uygulama fikirlerini paylaştı. Bir siyasi parti devlet destekli evlilik sistemini gündeme getirdi.

Tayland'da azalan doğum oranlarına siyasetçiler bir çözüm arıyor. Çeşitli projeler tartışılsa da en ilginç fikir başbakan adayı Mongkolkit Suksintharanon tarafından ortaya atıldı. 

BAŞBAKAN OLURSAM SİZİ EVLENDİRİCEM

Bloomberg'de yer alan habere göre başbakan adayı sosyal medya paylaşımında eğer seçilirse yönetimin uygun eşi olmayan kişilere eş bulmaya yardımcı olacağını söyledi. Başbakan adayı kişilerin anlaşamama ve ilişkinin yürümemesi gibi detayları da düşünmüş "İlişki yürümezse, partim eski eşin yerine geçecek yeni bir eş bulmaya çalışılacak.” ifadelerini kullandı. Mongkolkit yaptığı bir diğer açıklamada ise, önerinin Tayland'da doğum oranını yılda yaklaşık 800  binbebeğe çıkararak iki katına çıkarmaya potansiyel olarak yardımcı olabileceğini söyledi. Doğum oranlarının artması için önerilen bu sistemde katılımcıların Taylandlı ve yabancı partnerler arasında seçim yapmasına da olanak sağlanacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

