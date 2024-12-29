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Soykırımcı İsrail Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor: 5 ölü

Soykırımcı İsrail Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor: 5 ölü
İsrail’in soykırım yaptığı Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail güçlerinin Cibaliya beldesindeki Arz Halave Sokağı'nda bulunan sivil Filistinlileri hedef aldığını açıkladı.

Sivil savunma ekiplerinin saldırı sonrasında 2 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralı 3 kişiye ulaşıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze şehrinin kuzeyindeki en-Nifak bölgesinde bulunan bir eve de İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise İsrail'in saldırısında yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

7 Ekim'den bu yana 45 binden fazla Filistinli katledildi

İsrail güçleri, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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