Soykırımcı İsrail Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşini katletti
Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.
Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”