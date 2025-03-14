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Soykırımcı İsrail Tulkerim kentindeki saldırılarını 47. gününde sürdürüyor

Soykırımcı İsrail Tulkerim kentindeki saldırılarını 47. gününde sürdürüyor
Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı’na yönelik saldırılarına 47 gündür devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, kente ve mülteci kamplarına askeri takviyeler gönderdi.

İsrail ordusu, kentteki saldırıları kapsamında Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenliyor ve onları zorla yerinden ediyor.

Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra 34 gündür saldırı ve baskınların sürdüğü Nur Şems Mülteci Kampı'nın sokaklarında İsrail askeri birlikleri konuşlandırıldı.

İsrail askerleri, kamplarda gerçek mermi ve ses bombaları kullanıyor. Patlama seslerinin duyulduğu mülteci kamplarında insansız hava araçları (İHA) yoğun şekilde uçuyor.

İsaril askerleri ayrıca, Tulkerim'deki bazı önemli yerler ve girişlere mobil askeri kontrol noktaları da kurdu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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